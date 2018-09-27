Alman vekilden Türk esnaflara övgü

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi Milletvekili ve aynı zamanda Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Türk kökenli esnafı ziyaret etti. Ziyareti esnasında konuşan Wittke, Almanya ve Türkiye arasında daha sıkı ilişkiler olacağına inandığını ifade ederek, Almanya'daki Türk kökenli esnafın ekonomiye önemli katkıları olduğunu söyledi.

Wittke, Almanya ve Türkiye arasındaki son aylardaki gerilim eski dostluğa döndüğüne vurgu yaparak, Almanya ve Türkiye'nin gelecekte daha sıkı ilişkiler içesinde olacağını belirtti. Türk esnafın önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu ve Türk kökenli esnafa büyük önem verdiklerinin altını çizen vekil, ziyaretin gerçekleşmesini sağlayan Türk kökenli iş adamları Abdullah Ören ve İlhan Bükrücü'ye de teşekkür ederek, Türk kökenli esnafın sorunları ile yakından ilgileneceğini ifade etti

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı, Hristiyan Demokrat ( CDU ) Milletvekili ve Alman Demir Yolları Denetim Kurulu Üyesi Oliver Wittke, Türk esnafı ziyaret etti. Wittke, Almanya ve Türkiye arasında daha sıkı ilişkiler olacağına inandığını ifade ederek, Almanya'daki Türk kökenli esnafın ekonomiye önemli katkıları olduğunu söyledi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Türk kökenli esnafı ziyaret eden Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı ve CDU Milletvekili Oliver Wittke, Almanya ve Türkiye arasındaki son aylardaki gerilim eski dostluğa döndüğüne vurgu yaparak, Almanya ve Türkiye'nin gelecekte daha sıkı ilişkiler içesinde olacağını söyledi. Wittke, Türk esnafın önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu ve Türk kökenli esnafa büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Alman vekil, ziyaretin gerçekleşmesini sağlayan Türk kökenli iş adamları Abdullah Ören ve İlhan Bükrücü'ye de teşekkür ederek, Türk kökenli esnafın sorunları ile yakından ilgileneceğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti bize güç katacak"

Türk kökenli esnaflardan Abdullah Ören ise, Alman vekilin kendilerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye ve Almanya'nın iki dost ülke olduğunu söyledi. Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret ile bu dostluğun daha da pekişeceğini ve Türk esnafa güç katacağını belirtti. Gelsenkirchen meclis üyesi ve iş adamı İlhan Bükrücü ise, Alman vekilin ziyaretinin her iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.