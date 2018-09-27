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Gönüllü korumalar yine göreve hazır

Giriş Tarihi: 27.9.2018 16:19
Gönüllü korumalar yine göreve hazır
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Avrupa'daki tüm programlarında gönüllü korumalık görevi alan ekip Köln'de yine aynı görevi üstlenecek. Almanya, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Fransa'da ikamet eden yaklaşık 50 kişiden oluşan ve kendilerine Ekip Yörükoğlu ismi veren grup, "Biz Erdoğan sevdalılarıyız. Cumhurbaşkanımıza hizmet devlete hizmettir. Başkan Erdoğan'ı dört gözle bekliyoruz" dedi. Gönüllü korumalar Erdoğan'ı Avrupa gezilerinin yanı sıra NATO zirvesi gibi önemli zirvelerde de yalnız bırakmadı.

Fatih YILMAZ / MANNHEİM
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Gönüllü korumalar yine göreve hazır
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