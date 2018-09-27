Merkel’den itiraf geldi: PİŞMANIM

BUGÜN NELER OLDU

Başbakanı Angela Merkel, partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Berlin'deki toplantısında iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Hans-Georg Maassen'in İçisleri Bakanlığı müsteşarlığına terfi ettirilmesi ve maaşının arttırılarak bir nevi ödüllendirilmesi kararını değerlendirdi. Merkel, "Böyle bir şey gerçekleşmesinden ötürü çok pismanım" ifadelerini kullanırken, bu kararın geri alınmasını "uygun çözüm" olarak değerlendirdi. Aşırı sağla mücadelede yetersiz kalan ve Chemnitz olaylarında inisiyatifini ırkçılardan yana kullanan Maassen, hükümet ortağı partileri liderlerinin ikinci toplantısı sonucunda özel danışman yapılmıştı. Önceki aksam bir araya gelen liderler İçişleri Bakanlığı'nda müsteşarlığa terfi ettirilen Maassen'in yeni görevinde maaşının artmamasına da karar verdi.CSU Genel Baskanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Maassen'in bir daire başkanı konumunda bakanlıkta çalışacağını söyledi ve Avrupa ile uluslararası konularla ilgileneceğini aktardı. SPD Genel Baskanı Andrea Nahles ise hükümetin kamuoyundaki eleştiriyi ciddiye alarak kararı düzelttiğini ifade etti.