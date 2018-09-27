Merkel’in moralini bozan seçim

BUGÜN NELER OLDU

Birlik (CDU/ CSU) partilerinin Meclis Grubu Başkanlığına Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in desteklediği aday olan Volker Kauder yerine Ralph Brinkhaus'un seçilmesi sok etkisi yarattı. Federal Meclis Grubu'nda yapılan seçimde 13 yıldan beri CDU/CSU'nun Meclis Grubu Başkanlığını yapan Kauder 112 milletvekilinin oyunu alırken, yardımcısı Ralph Brinkhaus 125 milletvekilinin oyunu alarak Meclis Grubu Başkanlığına seçildi. Ana muhalefetteki aşırı sağcı AfD partisi Genel Baskanı Alexander Gauland, seçim sonucunu "Merkel'in otorite kaybı" olarak degerlendirirken, AfD Meclis Grubu Baskanı Alice Weidel de "Merkel dönemi için sonunun başlangıcı" ifadesini kullandı.Sol Parti'den "Kauder'in seçilememesi Merkel'e bir başkaldırıdır" yorumu gelirken, Alman basını 13 yıldır iktidarda olan Başbakan Merkel için 'topal ördek' tabirini kullandı.