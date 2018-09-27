Türklerin Erdoğan heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

yasayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor. Bu ülkeye ilk devlet ziyaretini yapacak Erdoğan'ın gelişinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Malatyalı Hidayet Yiğit, Erdoğan'ın Köln'de Diyanet Isleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılısını yapmasının da Türk toplumu için güzel bir jest olduğunu dile getirdi.Köln'de esnaflık yapan Konyalı Ömer Doğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve Almanya ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi adına önemli bir ziyaret olduğunu söyledi. Doğan, " İnşallah bu ziyaret ve açılış hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.Frankfurt kentinde yasayan ve özel sektörde çalısan Medin Vardar da Erdoğan'ın gelişinin kendilerine öz güven verdiğini belirtti.Yine Frankfurt'ta kuaförlük yapan Ümit Karakaya ise, "Cumhurbaşkanının Almanya'ya gelmesi bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Türkiye ve Almanya ilişkilerini iyi duruma getirmek için güzel bir imkan sundu" dedi.Berlin'de restoran isleten Hakan Sarı, Kreuzberg ilçesinde market isleten Hayati Kazancı, yine Kreuzberg'te esnaflık yapan Osman Uzuntas ise, Türkiye ile Almanya arasında siyasi sorunların kendilerini de rahatsız ettiğini belirterek, bu gerilimin ortadan kalkmasının iki ülkenin de yararına olduğu görüsünde birleştiler.