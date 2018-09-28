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Savunma Bakanlığı 'a dava açacak

Savunma Bakanlığı, uygulamalarında, ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle 'a dava açacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:33
Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacak

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

Belçika'nın mahremiyet hukuku kapsamında iki yıl önce Google'a illettiği bu talebin yerine getirilmediği kaydedildi.

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Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacak
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