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'da kamu çalışanlarından

'da kamu çalışanları, hükümetin sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını etti.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:31
Belçika'da kamu çalışanlarından protesto

Sendikaların çağrısı üzerine, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren Garı önünde binlerce kişi toplandı.

Hastalık izni gibi sosyal haklarında yapılan kesintileri protesto eden kamu çalışanları, buradan birkaç kilometre mesafedeki şehir merkezine yürüdü.

Yürüyüş sırasında protestocular arasında yer alan itfaiyecilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Öte yandan, protesto yürüyüşü nedeniyle çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, toplu ulaşım seferlerinde de çeşitli aksamalar yaşandı.

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Belçika'da kamu çalışanlarından protesto
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