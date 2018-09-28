Dortmund yedi bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Bundesliga'da hafta içi oynanan 5. hafta karşılaşmalarında Borussia Dortmund adeta şov yaptı. Sarı siyahlı ekip 80 bin kişilik Signal Iduna Park'ta 1. FC Nürnberg'i gol yağmuruna tuttu. Mücadele 7-0 sona erdi. Dortmund'un gollerini Bruun Larsen (Dk.9), Marco Reus 'Dk.32 ve 58), Manuel Akanji (Dk.75, Jadon Sancha (Dk. 85) ve Julian Weigl (Dk.88) kaydetti.Borussia Mönchengladbach evinde güçlü Eintracht Frankfurt karsısında 3-1'lik skorla galip geldi. Beşinci haftaya yedişer puanla giren Mainz 05 ile Wolfsburg karşılaşması 0-0 tamamlandı. Bayer Leverkusen ise deplasmanda Fortuna Düsseldorf'u 2-1'lik skorla geçti. RB Leipzig evinde Stuttgart'ı 2- 0 yenerek haftayı üç puanla kapadı. Deplasmandan mağlubiyetle dönen teknik direktör Tayfun Korkut'un ekibi Stuttgart zor günlerin içine girdi.Bundesliga'da 6. hafta bugün saat 20.30'daki Hertha Berlin, Bayern Münih karşılaşması ile baslayacak. Yarın saat 15.30'da baslayacak maçlarda Schalke 04- Mainz 05, Hoffenheim- RP Leipzi, Stuttgart -Werder Bremen, Wolsburg- Borussia Mönchengladbach ve 1. FC Nürnberg- Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek. Bayern Leverkusen-Borussia Dortmund karşılaşması ise saat 18.30'da baslayacak. 6. hafta maçları pazar günü Eintracht Frankfurt- Hannover 96 ve Augsburg- Freiburg karşılaşmalarıyla tamamlanacak.İsa DEVEÇEKEN