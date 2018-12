Morardılar

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmen davet edildiği günden beri ziyareti baltalamak için yoğun çaba içerisine giren isimler, üst düzey karşılama ve iş birliğinin artırılacağı açıklamasından sonra morardı. FETÖ'cüler ile PKK'nın güdümündeki isimler, Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısı sonrası amaçlarına ulaşamamanın şokunu yasadı.karşıtlığında bası çeken isimler Cem Özdemir, Sevim Dağdelen, Can Dündar, ziyaret öncesi yine kanal kanal dolaştı, gazetelere demeçler verdi. Bild basta olmak üzere algı operasyonuna girişen gazeteler, 'Erdoğan'ın önüne kırmızı halı sermeyin' diye çığırtkanlık yaptı. Ancak onlara cevap, ortak basın toplantısında geldi. Karşılıklı ziyaretlerin artırılacağı ve iş birliğinin geliştirileceği belirtildi.sırlarını ifşa ettiği için hakkında hapis kararı verilince Almanya'ya kaçan Can Dündar, bir gün önce 'Erdoğan'a soru soracağım' diye ortaya çıktı ancak cesaret gösterip Erdoğan'ın karsısına çıkamadı. Kapatılan FETÖ'nün yayın organı Taraf'a atıfta bulunup "Bugün hepimiz Taraf'ız" manşeti atan ve teröristlerin yanında yer aldığını açık eden Die Welt Gazetesi de moraranlar arasına girdi.Nüfus cüzdanında Türk yazdığı halde Türkiye'ye bu kadar düşmanlık eden biri daha yoktur. Adı Cem Özdemir. Türklere yaptığı ihanetler yüzünden siyasetten silinme aşamasına geldi. Ama Erdoğan'ın ziyareti öncesi yine, her türlü hainliği yaptı.(Hain, ajan): Can'ın hainler ligindeki popülaritesi biraz düşmüştü. Erdoğan ziyareti öncesi biraz gündeme gelme fırsatı buldu ki Türkiye düşmanı hamilerinin taktirini kazansın. Sonrasında gelsin ödüller, eurolar...(Bild attı. Son iftiraları da gölge düşüremedi. de Gazetesi Yayın Yönetmeni): Kai Diekmann ve Tanith Koch'tan sonra göreve geldi. Bild'in Türkiye düşmanlığının dozunu artırdı. Erdoğan'ın ziyareti öncesi, çıldırmışçasına manşetler Erdoğan'ın ziyaretine gölge düşüremedi.de cezaevindebulunan Mehmet Baransu,Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibiisimlerinin fotoğrafları ile akılarısıra protesto gösterisi yapmayaçalıştı. Ancak kimseden yüzbulamadılar. Sadece bir ajans,fotoğraflarını servise koydu.(Sol Parti Milletvekili): PKK'nın sözcüsü Sevim boş durur mu... Kanal kanal dolaştı, Erdoğan'ın ziyaretini engellemek için Türkiye'ye hakaret ve iftiralar yağdırdı.düşmanlarına gün doğdu... Erdoğan ziyareti öncesi, her platformda Türkiye'yi karalamaya başladılar. PKK yandaşları ile FETÖ'cüler, Sol Parti'yi de yanlarına alıp protesto gösterileri düzenlemeye kalktı. Sözde demokrasiyi savunduklarını iddia edip ortaya çıkanlar dün Erdoğan ile Merkel'in toplantısını da provoke etmeye çalıştı. İki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında her alanda iş birliği ve karşılıklı iyi ilişkinin arzulandığına değinince sesler kesildi.Cemil ALBAY / FRANKFURT