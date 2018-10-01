Almanya’da aşırı sağcı terör örgütüne operasyon

Almanya'da "Revolution Chemnitz" adlı aşırı sağcı terör örgütünü kurmakla suçlanan 6 kişi gözaltına alındı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 20 ile 30 yaşları arasındaki 6 Alman vatandaşının bugün Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde gözaltına alındığı, bunun yanı sıra çok sayıda evde arama yapıldığı bildirildi.

Aramalara 100'ün üzerinde polisin katıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların iki hafta önce asayişi bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Christian K. ile "Revolution Chemnitz" adlı aşırı sağcı bir terör örgütünü kurmakla suçlandığı kaydedildi.

Bu şahısların kendilerini Saksonya eyaletindeki Holigan ve Neonazi çevresinin "önderleri" olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, Christian K'nin ise burada liderlik pozisyonunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, elde edilen bugulara göre zanlıların 11 Eylül'de "Revolution Chemnitz" örgütünü kurduğu ifade edildi.

Örgütün, yabancılara ve siyasi olarak farklı düşünenlere yönelik silahlı saldırılar yapmayı da hedeflediği aktarılan açıklamada, bu bağlamda zanlıların yarı otomatik silah temin etmek için çaba gösterdiği kaydedildi.

Örgüt üyelerinin başka aşırı sağcı gruplarla 14 Eylül'de Chemntiz kentinde yapancılara saldırıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, soruşturmada elde edilen bilgilere göre "bu saldırının 3 Ekim'de planlanan ve henüz aydınlatılmayan bir olay için deneme olduğunun" belirtildiği aktarıldı.

Zanlılar hakkında 21 Eylül'de suç örgütü kurmaktan soruşturma başlatıldığı, bu soruşturmalar sırasında örgütün terör eylemleri yapmayı hedeflediği yönünde ipuçlarının elde edildiği aktarılan açıklamada, Christian K. ve gözaltına alınan 6 kişinin bugün ve yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.