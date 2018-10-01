Haberler > Avrupa Haberleri > En ağır ceza olsa bile acımız dinmez

En ağır ceza olsa bile acımız dinmez

Katilleri ömür boyu hapise mahkum edilen ’un eşi , “Karar içimize biraz da olsa su serpti, ancak yangın sönmedi” dedi

Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:44
En ağır ceza olsa bile acımız dinmez
ALMANYA'NIN Ludwigshafen kentinde fidye için kaçırıldıktan sonra öldürülen 'un esi , katillerin ömür boyu hapse mahkûm olmasından sonra SABAH'a konuştu. Fatma Torun, "38 duruşma boyunca adalet bekledik. Verilebilecek en ağır ceza verildi. Ancak, bu ceza benim ve çocuklarımın yaşadığı acıyı dindiremez" diye konuştu.

TORUN'UN oğulları Eyüp ve Ömer Faruk ise, babalarının bıraktığı isleri daha da büyütmeye kararlı. 1 milyon euro fidye almalarına rağmen Torun'u öldüren Ramazan G., ağırlaştırılmış, Hüseyin T. ve Yasemin T. ise müebbet hapis cezası almıştı.

Fatih YILMAZ / LUDWIGSHAFEN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En ağır ceza olsa bile acımız dinmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN