En ağır ceza olsa bile acımız dinmez

ALMANYA'NIN
Ludwigshafen kentinde fidye için kaçırıldıktan sonra öldürülen İsmail Torun
'un esi Fatma Torun
, katillerin ömür boyu hapse mahkûm olmasından sonra SABAH'a konuştu. Fatma Torun, "38 duruşma boyunca adalet bekledik. Verilebilecek en ağır ceza verildi. Ancak, bu ceza benim ve çocuklarımın yaşadığı acıyı dindiremez" diye konuştu. TORUN'UN
oğulları Eyüp ve Ömer Faruk
ise, babalarının bıraktığı isleri daha da
büyütmeye kararlı. 1 milyon euro fidye
almalarına rağmen Torun'u öldüren
Ramazan G., ağırlaştırılmış, Hüseyin T.
ve Yasemin T. ise müebbet hapis cezası
almıştı.
Fatih YILMAZ / LUDWIGSHAFEN