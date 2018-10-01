Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin özeti: Dostluğu perçinledik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, üç günlük Almanya
ziyaretinin son gününü Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışına ayırdı. Erdoğan, "Yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.
Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini özellikle vurguladım" dedi. İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK ERDOĞAN
, Almanya ile terör örgütleriyle mücadeleden mülteci krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, "Yeni dönem, siz kardeşlerimiz için de çok daha aydınlık, huzurlu ve özgür günlere vesile olacaktır. İş birliğinin faydalarını önce Almanya'da yaşayan 3,5 milyonu aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum" diye konuştu. GURUR ABİDESİ
DİTİB Merkez Camisi ve Külliyesi'nin muhteşem bir eser olduğunu ifade eden Erdoğan, açılış nedeniyle tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyledi. Köln ve Almanya'ya bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Cumhurbaşkanı, "Külliyemizin konumu, mimarisi, iç dekorasyonu ve tezyinatıyla dünya mimarlık literatüründe de önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum" dedi.? ÇİFTE VATANDAŞLIĞIN ÖNÜ AÇILSA NE OLUR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 57 yıl önce göç edenlerin 'dönerim' düşüncesine sahip olduğunu ancak çoğunun şimdi çifte vatandaş olduğunu anlattı. Erdoğan, "3,5 milyon soydaşımız, vatandaşlarımız var. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki? Alman gelse bizde biraz kalsa, ondan sonra bizden vatandaşlık istese bu fakir ona ikinci vatandaşlığı verir" dedi. BRÜKSEL'DEN KÖLN'E SELAM BRÜKSEL'DEN
aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu gurup Reis'e Rabia işareti yaparak selam gönderdi ve 'Dik dur eğilme, bu millet seninle' sloganı attı. Gurup geçen yıl Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri olduğu için gözaltına alınmıştı. FETÖ'CÜLER HİÇBİR YERDE BARINAMAMALI FETÖ
konusuna da değinen Erdoğan, "FETÖ'cülerin Avrupa'da da Amerika'da da hiçbir yerde barınamaması gerekir. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor. Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil. Bu nasıl bir anlayıştır. Hangi delili arıyorsun daha?" dedi. TANINMAYAN CİSİM: CEM ERDOĞAN
, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in onuruna verdiği davete katılan Türkiye düşmanı Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'e yüz vermedi. Der Spiegel, bu karşılaşma ile ilgili haberinde, "Erdoğan tanımlanamayan bir cisim gibi ona baktı ve reaksiyon göstermedi" ifadelerini kullandı. MESUT'A YAPILANI HAZMEDEMEDİM KENDİSİ
ile İngiltere ziyaretinde fotoğraf çektirdikleri gerekçesi ile linç edilen futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan için ise Erdoğan, "Almanya da doğup büyümüş bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim" dedi. Geçmişte Türkiye-Almanya milli maçını Merkel ile izlediğini de hatırlatan Erdoğan, "Mesut Özil Türk milli takımına gol atınca birlikte alkışladık. Sporun güzelliği bu" deyip Mesut'un süreçte destekçisi olanlara teşekkür etti. Cemil ALBAY - İbrahim TAŞ - Cengin PARLAYAN / KÖLN