İstanbullu gençler Wiesbaden’i büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

Wiesbaden kentinde Fatih Kardeş Şehir Derneği konser organize etti. Anglikan Kilisesi'ndeki konserde İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri sahneye çıktı ve performansları ile dakikalarca alkış aldı. Müzik Öğretmeni Belma Uğurlu Özkan'ın yönetiminde 18 kızdan oluşan koroya, Sanat yönetmeni Gerd Rixmann ile Danilo Tepsa eslik etti. Gençler sahnede Asık Veysel'den de eserler seslendirdi. Türkülerle çok duygulanan Wiesbaden Anakent Belediye Başbakanı Sven Gerichs konuşmasında memnuniyetini belirtip kardeşlik ve dostluğun önemine dikkat çekti.