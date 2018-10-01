Mannheim ırkçılığa karşı yürüyecek

ALMANYA'NIN
Mannheim kentinde 3 Ekim Almanya
'nın birleşme gününde ırkçılığa karşı büyük bir protesto gösterisi yapılacak. Chemnitz'deki olaylardan sonra Mannheim Belediyesi ve Protestan Kilisesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek protestoya kentteki çok sayıda dernek ve sivil toplum kurulusunun destek vermesi bekleniyor. Yürüyüşle ilgili düzenlenen basın toplantısında Suntat Yönetim Kurulu Baskanı Mustafa Baklan da katıldı. Protesto yürüyüşünün saat 14:00'te Mannheim Sarayı'nın bahçesinden başlayacağı aktarıldı.
Fatih YILMAZ / MANNHEIM