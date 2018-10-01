Rabia selamına yasak istediler

CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde vatandaşlara rabia selamı vermesi Almanya'dan sonra Avusturya
'da da gündem oldu. Aşırı sağ FPÖ partisiyle koalisyon hükümeti kuran yabancı ve İslam karşıtı tutumuyla bilinen Sebastian Kurz
'dan Erdoğan'ın Almanya'da verdiği rabia selamı üzerine yersiz bir çıkış geldi. Rabia selamının "radikal İslamcıların selamı" olduğu iddiasını öne süren Avusturya hükümeti, rabia selamı ile bozkurt işaretini yasaklamayı ülke gündemi haline getirdi. Bu selamları verenlere 10 bin euro para cezası kesilmesi de ele alındı.
Başbakan Sebastian Kurz, "Bu sembollerin ülkemizde yeri yok. Özgürlük ve liberal demokrasimizi en iyi şekilde korumalıyız" seklinde açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin aşırı sağ parti FPÖ'nün lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile Içisleri Bakanı Herbert Kickl bu sembollerin ülkede yeri bulunmadığını dile getirdi. Rabia selamını önce Alman Bild gazetesi gündeme taşıyıp, Baskan Erdoğan'a Almanyalı Türklerin gösterdiği yoğun ilgiye gölge düşürmeye çalışmıştı.