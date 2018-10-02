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Ava giderken avlandılar

Son dönemdeki ırkçı akımlar, faşistleri cesaretlendirdi. Neo-Nazi benzeri bir örgüt kuran ve göçmenlere yönelik eylem hazırlığı yapan 6 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 2.10.2018 08:47
Ava giderken avlandılar
ALMAN Federal Başsavcılığı, 20 ile 30 yaşları arasındaki altı Alman vatandaşının Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde gözaltına alındığını, çok sayıda evde de arama yapıldığını bildirdi. Zanlıların, iki hafta önce asayişi bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yasındaki Christian K. ile "Revolution Chemnitz" adlı asırı sağcı bir terör örgütünü kurmakla suçlandığı kaydedildi. Bu şahısların kendilerini Saksonya Eyaleti'ndeki holigan ve Neo-Nazi çevresinin "önderleri" olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, Christian K.'nin lider pozisyonunda bulunduğu belirtildi.
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Ava giderken avlandılar
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