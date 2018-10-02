Balon turunda faciaya ramak kaldı

ALMANYA
'NIN Bottrop kentinde balon
turu yapan beş kişi ve balon pilotu büyük tehlike atlattı. Balon, bir elektrik direğine çarptı ve 65 metre yükseklikte direğin ucuna takıldı. Yaşları 20 dolayında olan 5 yolcu ile 70 yaşındaki pilot, saatler süren bir kurtarma operasyonundan sonra kurtarıldı. İtfaiye, öncelikle elektrik direğinin elektriğinin kesildiğini bildirdi. Ardından itfaiyenin özel kurtarma ekibi 65 metre yükseklikte kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Polis, "Şansları varmış ki, elektriğe temas eden balonun kendisi olmuş, sepet değil" açıklaması yaptı.