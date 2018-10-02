Haberler > Avrupa Haberleri > Balon turunda faciaya ramak kaldı

turunda faciaya ramak kaldı

’da turu yapmak isteyen beş kişi ölümden döndü. Balonun elektrik direğine takılması sonucunda saatler süren kurtarma operasyonu yapıldı

Giriş Tarihi: 2.10.2018 08:55
Balon turunda faciaya ramak kaldı
'NIN Bottrop kentinde turu yapan beş kişi ve balon pilotu büyük tehlike atlattı. Balon, bir elektrik direğine çarptı ve 65 metre yükseklikte direğin ucuna takıldı. Yaşları 20 dolayında olan 5 yolcu ile 70 yaşındaki pilot, saatler süren bir kurtarma operasyonundan sonra kurtarıldı. İtfaiye, öncelikle elektrik direğinin elektriğinin kesildiğini bildirdi. Ardından itfaiyenin özel kurtarma ekibi 65 metre yükseklikte kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Polis, "Şansları varmış ki, elektriğe temas eden balonun kendisi olmuş, sepet değil" açıklaması yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balon turunda faciaya ramak kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN