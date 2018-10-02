Sığınmacı ailenin bitmeyen dramı

BELÇİKA'DA
dört ay önce polis kurşununa kurban giden sığınmacı
bebeğin ailesi, iltica hakkı başvurularının ardından sürecin sonuçlanmasını bekliyor. Belçika
basınına konuşan 2 yaşında hayatını kaybeden Mawda'nın ebeveynleri, kızlarının mezarına yakın olmak için dört ay önce yaptıkları iltica başvurusuna ilişkin hiçbir gelişme olmadığını belirtti. BAŞBAKAN SÖZÜ
Kızlarının polis kursunu nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika Başbakanı Charles Michel'in bizzat kendilerini ziyarete geldiğini ve ülkede kalmaları için tüm gerekli işlemlerin yapılacağına dair teminat verdiğini belirten baba Shamden, süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını ve Belçika'da hala düzensiz göçmen konumunda yasadıklarını ifade etti. Iraklı baba Shamden, belediyenin tesis ettiği bir evde kaldıklarını ve kızlarının ölümünün ardından toplanan yardımlarla geçindiklerini dile getirdi. Belçika polisinin şüpheli bir kamyoneti takibe almasının ardından ateş açması sonucu Mawda hayatını kaybetmişti.