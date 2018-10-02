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ailenin bitmeyen dramı

’da 2 yaşındaki kızları Mawda’yı polis kurşununa kurban veren aileye verilen sözler tutulmadı

Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:35
Sığınmacı ailenin bitmeyen dramı
BELÇİKA'DA dört ay önce polis kurşununa kurban giden bebeğin ailesi, iltica hakkı başvurularının ardından sürecin sonuçlanmasını bekliyor. basınına konuşan 2 yaşında hayatını kaybeden Mawda'nın ebeveynleri, kızlarının mezarına yakın olmak için dört ay önce yaptıkları iltica başvurusuna ilişkin hiçbir gelişme olmadığını belirtti.

BAŞBAKAN SÖZÜ
Kızlarının polis kursunu nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika Başbakanı Charles Michel'in bizzat kendilerini ziyarete geldiğini ve ülkede kalmaları için tüm gerekli işlemlerin yapılacağına dair teminat verdiğini belirten baba Shamden, süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını ve Belçika'da hala düzensiz göçmen konumunda yasadıklarını ifade etti. Iraklı baba Shamden, belediyenin tesis ettiği bir evde kaldıklarını ve kızlarının ölümünün ardından toplanan yardımlarla geçindiklerini dile getirdi. Belçika polisinin şüpheli bir kamyoneti takibe almasının ardından ateş açması sonucu Mawda hayatını kaybetmişti.
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Sığınmacı ailenin bitmeyen dramı
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