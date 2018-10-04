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ve , ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek

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Giriş Tarihi: 4.10.2018 12:32
Almanya ve İsrail, yapay zeka ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, ile Ortak Kabine Toplantısı kapsamında 2 günlük resmi bir ziyaret için İsrail'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, İsrailli bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yapacak.

2 ülke arasında teknolojik alanda daha fazla iş birliği yapılmasını içeren niyet mektubunu bugün imzalayacak olan Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile İsrail Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, , ve nanoteknoloji alanında ortak projeleri de görüşecek.

Merkel'in ziyaretinde ayrıca, 2012'de Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde Nazilerin yağmaladığı ortaya çıkan bin 400 parçalık "paha biçilmez" Gurlitt koleksiyonunun da gelecek yıl İsrail müzesinde sergilenmesine karar verilecek.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl İsrail'e 4,3 milyar avroluk ihracat yaparken, İsrail'den 1,96 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

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Almanya ve İsrail, yapay zeka ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek
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