Haberler > Avrupa Haberleri > Belçika'da en çok tercih edilen isim 'Muhammed'

'da en çok tercih edilen isim ''

'da yeni doğan erkek bebeklere verilen isimler arasında 'in ilk sırada geldiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:42
Belçika'da en çok tercih edilen isim 'Muhammed'
İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede 2017'de doğan 718 erkek bebeğe "" ismi verildi. Ülkede yeni doğan erkek bebeklerde öne çıkan diğer bir isim ise "Liam" (570 erkek bebeğe) oldu.

Ülkede daha önce açıklanan verilerde, erkekler arasında "Muhammed" ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel'de en çok kullanılan isim olmuştu.
Muhammed ise eylül ayında Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı diğer bir veride de İngiltere ve Galler'de en çok verilen isimlerde ilk 10'a girmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika'da en çok tercih edilen isim 'Muhammed'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN