Meryem Uzerli de TL’yi tercih etti

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolü ile şöhrete ulaşan Meryem Uzerli, artık Türkiye'deki sözleşmelerini euro üzerinden yapmayacak. Türk Lirası'na geçiş yapan güzel yıldız Uzerli, dizilerde bölüm başına 50 bin TL ücret alıyor.olarak başrolünü Feyyaz Duman ile paylaştığı Artvin'de çekilen "Duman" filmi için kameraların karşısına geçen Uzerli, arıcılıkla uğraşan Ayşe adlı bir kadını canlandırıyor. Uzerli'nin, siyaha boyattığı saçları ile yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni topladı.