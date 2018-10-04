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Meryem Uzerli de TL’yi tercih etti

Ünlü dizi ve sinema sanatçısı Meryem Uzerli de milli parayı seçen isimler arasına katıldı

Giriş Tarihi: 4.10.2018 08:54
Meryem Uzerli de TL’yi tercih etti
TÜRKİYE'DE Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolü ile şöhrete ulaşan Meryem Uzerli, artık Türkiye'deki sözleşmelerini euro üzerinden yapmayacak. Türk Lirası'na geçiş yapan güzel yıldız Uzerli, dizilerde bölüm başına 50 bin TL ücret alıyor.

YENİ İMAJI BEĞENİLDİ
SON olarak başrolünü Feyyaz Duman ile paylaştığı Artvin'de çekilen "Duman" filmi için kameraların karşısına geçen Uzerli, arıcılıkla uğraşan Ayşe adlı bir kadını canlandırıyor. Uzerli'nin, siyaha boyattığı saçları ile yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Meryem Uzerli de TL’yi tercih etti
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