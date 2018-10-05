Dortmund’da unutulmaz gece

İŞADAMI
Hasan Dere ile geçen yıl evlenen oryantal dansçı Asena, Dortmund
kentinde eğlence salonu olarak işlettikleri Grammophon'un yanında bulunan salonu da Grammophon Layd adıyla hizmete açtı. Salonun açılışını, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili Volkan Baran yaptı. Programın son solisti olarak da ünlü sanatçı Nükhet Duru
sahne aldı. Konserin ardından kuliste Asena ile habercilerin karşısına çıkan Nükhet Duru şöyle konuştu: "Asena'yı kardeşim gibi severim. Türkiye'de tam anlamıyla ekol yaratmış bir isim. Eşi ile birlikte böyle bir mekânın sahibi olması açıkçası bana gurur veriyor."