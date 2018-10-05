Haberler > Avrupa Haberleri > Dortmund’da unutulmaz gece

’da unutulmaz gece

Ünlü oryantal Asena ve eşinin ’da işlettiği salonun açılışına katılan , verdiği konserle izleyenleri hayran bıraktı

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:04
Dortmund’da unutulmaz gece
İŞADAMI Hasan Dere ile geçen yıl evlenen oryantal dansçı Asena, kentinde eğlence salonu olarak işlettikleri Grammophon'un yanında bulunan salonu da Grammophon Layd adıyla hizmete açtı. Salonun açılışını, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili Volkan Baran yaptı. Programın son solisti olarak da ünlü sanatçı sahne aldı. Konserin ardından kuliste Asena ile habercilerin karşısına çıkan Nükhet Duru şöyle konuştu: "Asena'yı kardeşim gibi severim. Türkiye'de tam anlamıyla ekol yaratmış bir isim. Eşi ile birlikte böyle bir mekânın sahibi olması açıkçası bana gurur veriyor."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dortmund’da unutulmaz gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN