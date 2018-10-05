İsrailli bakandan misafir Merkel’e azar gibi çıkış

Almanya Başbakanı Angela Merkel
, iki günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail
'de Başbakan Benyamin Netanyahu
ile bir araya geldi. Hayfa Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora ünvanı verilen Merkel, teşekkür konuşmasında "ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı" olduğunu söyledi ve "Yahudi soykırımı döneminde işlenen suçların ışığında Almanya'ya güven duyulmasının mucize anlamına geldiğini" ifade etti.
Çeşitli platformlarda İsrail'in işgal politikalarına karşı çıkan Merkel'e, ziyareti esnasında İsrail Kültür Bakanı Miri Regev'in çıkışı ise dünya basınında yankı uyandırdı. Regev, "Merkel'e, kendi ülkesinin içişleriyle ilgilenmesini tavsiye ederim" dedi ve İsrail'e gelen yabancı liderlerin bu meselelere karışmaması gekektiğini söyledi.