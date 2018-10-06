Almanyalı Türkler Türkofobiden şikâyetçi

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK), Avrupa'da Türklerin karşılaştıkları İslamofobi
ve Türkofobi
konusunda yapılan araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2019 yılının 'İslamofobi ve Türkofobi ile mücadele yılı' olarak kabul edilmesi konusunda müracaatta bulunan TAVAK, eylül ayında Almanya
'da İslamofobi ve Türkofobi konusunda araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda bu ülkede yasayan 3 milyon 200 bin Türk kökenli göçmenin yüzde 77'sinin her geçen gün artan Türkofobiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İSLAMOFOBİYİ GEÇTİ
Araştırma sonucunda, Almanyalı Türkler Türkofobi'nin İslamofobiyi geride bıraktığını ve Türk düşmanlığının arttığını dile getiriyor. Bu ülkede yasayan Türklerin 1 milyon 450 bini de içinde yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını almış durumda olmasına rağmen, etnik köken ve dıs görünüşlerinden dolayı Türkofobi ile karsı karsıya kaldıklarını dile getiriyorlar. EN FAZLA AVUSTURYA'DA
Araştırmaya göre, Avusturya'daki Türkler yüzde 79 oranında Türkofobiden şikayetçi. Bu kapsamda gerek Almanya gerek Avusturya'da Türkofobiye karsı çalışmaların arttırılması ve Türk düşmanlığının azaltılmasının sağlanması gerektiğini belirten vakıf, Almanya'daki Türklerin öncelikle geldikleri ülkenin sevilmediğini, Türk hükümetine negatif bakısın da bunda etkili olduğunu dile getirdi.