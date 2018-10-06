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: ’e ihtiyacımız var

ile işbirliğinin sonlandırılması önerisine Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı karşı çıktı ve DİTİB’e ihtiyaçları olduğunu dile getirdi

Giriş Tarihi: 6.10.2018 09:52
BW: DİTİB’e ihtiyacımız var
ALMANYA'NIN Baden Württemberg Eyaleti () Başbakanı Winfried Kretschmann, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği () ile işbirliğinin sonlandırılması talebine karşı çıktı. İslam din dersi konusunda DİTİB'e ihtiyaç duyduklarını belirten Kretschmann, Islam Din Dersi konusunda başka muhatap bulunmadığını dile getirdi.

'TÜRKLERE ERİŞEMEYİZ'
Kretschmann, "DİTİB ile işbirliğinin sona ermesi, Türk vatandaşlarının büyük bir bölümüne erişemememize yol açabilir. Bu nedenle diyalogda kalmamız gerekir" dedi. Kretschmann aynı zamanda DİTİB'in Türkiye'den bağımsız olması gerektiğini savundu. Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Guido Wolf (CDU), DİTİB ile işbirliğinin bitirilmesini istemişti.
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BW: DİTİB’e ihtiyacımız var
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