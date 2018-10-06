BW: DİTİB’e ihtiyacımız var

ALMANYA'NIN
Baden Württemberg Eyaleti (BW
) Başbakanı Winfried Kretschmann, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB
) ile işbirliğinin sonlandırılması talebine karşı çıktı. İslam din dersi konusunda DİTİB'e ihtiyaç duyduklarını belirten Kretschmann, Islam Din Dersi konusunda başka muhatap bulunmadığını dile getirdi. 'TÜRKLERE ERİŞEMEYİZ'
Kretschmann, "DİTİB ile işbirliğinin sona ermesi, Türk vatandaşlarının büyük bir bölümüne erişemememize yol açabilir. Bu nedenle diyalogda kalmamız gerekir" dedi. Kretschmann aynı zamanda DİTİB'in Türkiye'den bağımsız olması gerektiğini savundu. Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Guido Wolf (CDU), DİTİB ile işbirliğinin bitirilmesini istemişti.