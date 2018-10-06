Erdoğan, Almanya ziyaretindeki Can Dündar tepkisini anlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan, Almanya'ya kaçan Can Dündar'ın ziyareti sırasındaki basın toplantısına katılımına gösterdiği tepkiyi ilk kez paylaştı.

Erdoğan, şöyle konuştu; "Son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci vardı ya, Almanya'da şimdi oraya kaçtı, bir boşluğunu buldu oraya kaçtı, orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber de bize gelince, 'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz kalkar onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız.' diye haber gönderdik. Çünkü benim ülkemde 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur."

Aynı durum Almanya'da olsa ve bu kişiler, Türkiye'ye kaçsa elinden tutup, teslim edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz, bugüne kadar stratejik ortaklarımıza hep bunu uyguladık. Ne kadar terörist varsa bizden bunu stratejik ortaklarımız istediği zaman, biz kendilerine teslim ettik. Ama biz maalesef ülkemize ihanet eden, darbe teşebbüsünde bulunanları bulundukları ülkelerden istiyoruz, bize elli dereden elli türlü su getiriyorlar. Bu tüm Batıda böyle. Artık biz anlatmaktan bıktık, onlar dinlemekten bıkmadılar, böyle bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.