Çevre katliamına halk protestosu

ALMANYA'NIN
Kerpen şehri yakınlarındaki Hambach Ormanı
'nın yok edilmesi planlarına tepki giderek büyüyor. Enerji devi RWE'nin ağaçları kestirerek bölgeden linyit madeni çıkartmak istemesine karsı çıkan 50 bin kisi protesto gösterisinde bulundu. Almanya
'nın farklı şehirlerinden Hambach Ormanı'na gelen göstericiler bazı yolları trafiğe kapattı. Aralarında Greenpeace ve Alman Federal Çevre ve Tabiatı Koruma Örgütü üyelerinin de bulunduğu gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İbrahim TAŞ/KÖLN