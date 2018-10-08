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Çevre katliamına halk protestosu

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:06
Çevre katliamına halk protestosu
ALMANYA'NIN Kerpen şehri yakınlarındaki 'nın yok edilmesi planlarına tepki giderek büyüyor. Enerji devi RWE'nin ağaçları kestirerek bölgeden linyit madeni çıkartmak istemesine karsı çıkan 50 bin kisi protesto gösterisinde bulundu. 'nın farklı şehirlerinden Hambach Ormanı'na gelen göstericiler bazı yolları trafiğe kapattı. Aralarında Greenpeace ve Alman Federal Çevre ve Tabiatı Koruma Örgütü üyelerinin de bulunduğu gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İbrahim TAŞ/KÖLN
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Çevre katliamına halk protestosu
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