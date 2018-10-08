Türk dostu eski başbakana ödül

TÜRK
-Alman İşadamları Derneği'nin 25'inci kuruluş yılı, Maritim Otel Nürnberg'de düzenlenen görkemli balo ile kutlandı. Baloda Bavyera eski Başbakanı Dr. Günther Beckstein
'a, Türk-Alman ilişkilerine sağladığı destekleri nedeniyle 'Diyalog Ödülü' verildi. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ile Nürnberg Belediye Baskanı Christian Vogel himayesinde gerçeklesen baloda uzun yıllar Bavyera İçişleri Bakanı olarak çalısan Beckstein ödülünü alırken duygu dolu anlar yasadı. ERDOĞAN'IN ZİYARETİ
Türk ve Türkiye dostu eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein teşekkür konuşmasında şunları kaydetti: "Bu ödülün Türk-Alman dostluğuna yapmış olduğum katkılarımın karşılığı olması, beni daha da mutlu etti. Ben Türk-Alman dostluk ve kardeşlik bağları hiç kopmadan devam etsin istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya
ziyaretinden sonra iki ülke arasında ilişkiler iyileşme yolunda. Bunun için Allah'a şükür ediyorum." Baloda göçmen kadınlara yardımda bulunan 'Frauen für Frauen Dernegi'ne 1000 euro takdim edilirken, açık artırma ile 3 bin 500 euroya satılan Nürnbergli ressam Birgin Osten'e ait 'I Love İstanbul' isimli tablodan elde edilen gelir Türk ve Alman kökenli gençleri meslek eğitimine yönlendiren 'Schlau' kurumuna bağışlandı.
Mustafa AKBABA/NÜRNBERG