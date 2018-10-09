Hacı Bayram’ı bulana ödül

AVUSTURYA'DA
ailesiyle yaşadığı evinden bir yıl önce "tatile gidiyorum" diye çıkıp Türkiye'ye giden 21 yasındaki Hacı Bayram Bozdoğan
'dan sekiz aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için Türkiye'nin birçok yerine giden endişeli anne ve baba, oğullarının son olarak görüldüğü Mersin'de de yetkililerden yardım istedi. Çocuklarının bulunmasını isteyen aile, bulacak kişilere de ödül vereceklerini söyledi. EN KÜÇÜK OĞLU KAYIP GEÇEN
yıl 15 Eylül'de Avusturya'daki evinden "Türkiye'ye tatile gideceğim" diyerek çıktıktan sonra en son sekiz ay önce Mersin'de görülen Hacı Bayram Bozdoğan'ın babası Kadir ve annesi Elif Bozdoğan, çocuklarını aramak için Türkiye'ye gitti. Baba Kadir Bozdoğan, yaklaşık 30 yıldır Avusturya'da yasadıklarını ve 3 oğlunun olduğunu anlattı. KALDIĞI OTELİ BULDULAR BOZDOĞAN
şöyle konuştu: En küçük oğlum "Türkiye'ye gezmeye gidiyorum" diye evden çıktı. Yaklaşık 1 yıl oldu evi terk edeli. Sekiz ay öncesine kadar görüşüyorduk ancak o zamandan beri kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. En son "Mersin'deyim" demişti. Mersin'de kaldığı oteli de bulduk.
Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Ne olur bize yardım edin. 'EN AZ ON BİN LRA VERECEĞİZ' OĞULLARINI
bulanlara ödül de vereceklerini vurgulayan Bozdoğan, "Oğlumuzu gören ve bulanlar bize telefonla ulaşırlarsa mutlaka ödülünü alacaklar. Gücümüz yettiği müddetçe biz yardımcı olacağız, ödüllendireceğiz. Bir miktar söyleyemiyorum, ama en az 10 bin liradan aşağı olmaz. Daha fazlası da olabilir. Yeter ki oğlumuz bulunsun" ifadelerini kullandı.