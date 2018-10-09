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Yine seçim yine tehdit

’da her seçim öncesi olduğu gibi yine Türklere tehdit geldi. CDU Genel Sekreteri , ülkede iki önemli eyalet seçimi öncesi çifte vatandaşlık tartışması başlatılabileceğini dile getirdi

Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:14
Yine seçim yine tehdit
'da Başbakan Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri , Türkleri hedef aldı. CDU Gençlik Teşkilatı'nın bir etkinliğinde konuşan Kramp Karrenbauer, Almanya'da yeni bir çifte vatandaşlık tartışması başlatmakla tehdit etti.

'ÖZELLİKLE DE TÜRKLER'
Annegret Kramp Karrenbauer, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Türk toplumunu bölmeye çalışmaya devam ederse, bu konu yeniden gündeme gelir. Özellikle de çifte vatandaş Türkler açısından" dedi. Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip 1,8 milyon insan yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin ziyaretinde Almanya'dan çifte vatandaşlığın önünü açmasını istemişti. Başbakan Angela Merkel'in yerine geçmek istediği belirtilen Karrenbauer'in bu çıkısının aynı zamanda CDU'da genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultay öncesinde Merkel'e gözdağı olduğu belirtiliyor.
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Yine seçim yine tehdit
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