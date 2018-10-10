Seda komiserden örnek kampanya

ALMANYA'NIN
Essen kenti emniyet teşkilatında komiser olarak görev yapan Seda Sancar Ataç
, 42'nci doğum gününde örnek bir davranışa imza attı.
Ataç, doğum gününde tüm yakınlarını ve arkadaş çevresini Bonn Kanserli Çocuklar ve Gençler Destek Çemberi adlı derneğe bağış yapmaya yönlendirdi. Duyarlı komiser, "Ailemin birçok ferdini kanserden kaybettim. Ben de mücadele ve direnç göstererek kanseri yendim. Doğum günümde çevremi bağış yapmaya davet ettim. Toplanan yardımı derneğe teslim edeceğim" dedi ve herkese teşekkür etti.