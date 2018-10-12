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Dev sanatçının ‘ikinci gönlü’ Türkiye

’nın ünlü sanatçısı , insanların özlemini konu alan “Doppelherz/ İkinci Gönlüm” isimli Türkçe bir şarkı seslendirdi. Albüm bugün piyasada olacak

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:09
Dev sanatçının ‘ikinci gönlü’ Türkiye
ALMANYA'NIN en ünlü şarkıcılarından (62), bugün piyasaya çıkacak single albümünde Türkçe şarkı da seslendirdi.
"Doppelherz/İki Gönlüm" adlı şarkıda insanların özlemleri konu ediliyor. Grönemeyer, "İnsanların kafalarındaki bu özlemler ve başka yerlere duyulan özlemler bizi birleştiriyor" dedi. Grönemeyer'e Türk kökenli rapçi BRKN destek veriyor. İki Gönlüm şarkısı, ünlü sanatçının çıkardığı "Tumult" isimli albümden ayırdığı ikinci şarkı oldu. Grönemeyer'in albümleri bir dönem 3,5 milyondan fazla sattı.
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Dev sanatçının ‘ikinci gönlü’ Türkiye
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