Teröristten dost olmaz

ALMAN
Federal Meclisi'nin futbol
takımı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) mensupları ile Berlin
'de 'Dostluk maçı' yapmıştı. Alman vekilleri, terör örgütü faaliyetlerine katıldıkları için Türkiye
'den kaçan bu hainlerle ilgili uyarmak isteriz. Bu örgütün, 251 vatandaşımızı tank, tüfek ve uçaklarla ateş ederek şehit ettiğini, binlerce kişiyi yaraladığını biliyor musunuz... TÜRKİYE İLE BİRAZ EMPATİ YAPIN MASUM
gördüğünüz FETÖ, tıpkı sizdeki anayasanızı tanımayan, kendilerine devlet içinde devlet kurmaya çalısan, İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) gibi paralel devlet kurmaya çalıştı. Size soruyoruz: Türk milletvekilleri sizdeki paralelcileri Türkiye'ye davet edip maç yapsa bu durumu nasıl karşılarsınız? DOSYALARA HİÇ Mİ BAKMADINIZ? HAKLARINDA
kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerle, yani terörden hüküm giymiş firarilerle maç yaptınız. İnsan haklarından dem vuran sizler, nasıl oldu da binlerce delil sunulmasına rağmen bir terör örgütünün üyeleri ile yan yana geldiniz. Şehitler size göre insan değil miydi? Size sunulan dosyalara hiç mi göz atmadınız? 57 YILLIK FUTBOL TAKIMININ ADINI KİRLETMEYİN
TAKIMIN kaptanı Sayın Marcus Weinberg... 57 yıllık Federal Meclis Takımı'nın adını, terör örgütü ile birlikte anılarak kirletmeyin. Maç yapacağınız kişilerin kim olduğunu keşke danışmanlarınıza araştırtsaydınız. Bu kişilerin gazeteci kılıklı hainler olduğunu görecektiniz... BUNLARDA HER TÜRLÜ İHANET FAALİYETİ VAR
BİRLİKTE futbol oynadığınız Yüksel Durgut'ın 7.5 yıl, Mustafa Kılıç'ın ise iki yıl, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası var. FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi ile haber ajansı CHA'da, örgütsel faaliyet yürüttüler. Diğer bazı kişiler hakkında ise yakalama kararı var. GÖZYAŞLARINA KANMAYIN
SAYIN milletvekilleri... Spiegel Dergisi, FETÖ'nün nasıl bir yapılanma olduğunu sizlere detaylarıyla anlattı. Hiç mi okumadınız? Şu anda masum gördüğünüz o FETÖ, gün gelir sinsi yılan gibi sizi de sokar. Onlar 'dostluk, diyalog' gibi masum söylemlerle size yanaşırlar, sonra da altınızı oyarlar. BUKALEMUN GİBİ HER KILIĞA GİRERLER
FETÖ'CÜLER, size doğum günlerinizde hediyeler gönderir, jestler yapar, onurunuza yemekler verirler, tatile bile götürürler. Ülkenize iyi uyum sağlamış gibi davranırlar. Çok da iyi mağdur rolü oynarlar. Bunlar Pensilvanya'dan aldıkları talimat doğrultusunda hareket eder, bukalemun gibi her kılığa girerler. Bizden uyarması...