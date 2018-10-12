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lere Türk damgası

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:54
Yerel seçimlere Türk damgası
BELÇİKA'DA pazar günü yapılacak lerde 100'ü askın Türk kökenli aday belediye meclisleri ve yönetimlerinde yer alabilmek için yarışıyor.
Başkent Brüksel'de Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint-Josse gibi belediyelerin yanı sıra Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adayların aktif olduğu yerler arasında bulunuyor. Yaklaşık 230 bin Türk kökenlinin yaşadığı 'da Başkent Brüksel'in en küçük belediyesi olan Saint-Josse'un Belediye Baskanı Emir Kır, görevini sürdürmek için bu seçimlerde de aday oldu. Belçika'da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler için 8 milyon 135 bin 774 seçmen oy kullanma hakkına sahip.
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Yerel seçimlere Türk damgası
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