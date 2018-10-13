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Bavyera yarın sandık başında

Bavyera Eyaleti’nde yarın 9.5 milyon seçmen sandık başına gidecek. Eyalet inde 11 de Türk kölenli aday seçilmek için yarışacak

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:38
Bavyera yarın sandık başında
YAKLAŞIK 200 bin Türk'ün yaşadığı 'nın yarın Eyalet Meclisi ile yedi bölge meclisi i yapılacak. Eyalet seçiminde 11'i Türk kökenli 1923 aday 180 sandalyeli eyalet meclisine girmek için yarışacak. 600 bin civarında seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde yaklaşık 9,5 milyon kisi sabah saatlerinden itibaren sandık basına gidecek. Kamuoyu yoklamalarında CSU birinci parti konumunda fakat büyük oy kaybettiği için tek basına hükümeti kuramayacağa benziyor. Son araştırmaya göre CSU'ya destek yüzde 34 olarak belirlendi. CSU'yu yüzde 19 ile Yeşiller, yüzde 12 ile SPD, yüzde 10 ile FW ve ırkçı AfD takip ediyor. Son seçimde barajı asamayarak meclis dışında kalan FDP'nin oy oranı ise yüzde 5,5 dolayında bulunuyor.

OYLAR NASIL KULLANILACAK?
SEÇMENE Eyalet Meclisi için beyaz renk iki pusula, Alt Meclis için de bölgeye göre mavi renkten oluşan iki oy pusula verilecek. Birinci tercihle seçim bölgesinde vatandaşları mecliste temsil edecek aday, ikinci tercihle de farklı bölgeler için oluşan listedeki adaylar oylanacak. Her iki pusulada da yalnızca bir adayın önüne X işareti koyulması oyun geçerli sayılması için önemli.

Mustafa AKBABA / NÜRNBERG
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