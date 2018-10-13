Bavyera yarın sandık başında

YAKLAŞIK
200 bin Türk'ün yaşadığı Almanya
'nın Bavyera eyaletinde
yarın Eyalet Meclisi ile yedi bölge meclisi seçim
i yapılacak. Eyalet seçiminde 11'i Türk kökenli 1923 aday 180 sandalyeli eyalet meclisine girmek için yarışacak. 600 bin civarında seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde yaklaşık 9,5 milyon kisi sabah saatlerinden itibaren sandık basına gidecek. Kamuoyu yoklamalarında CSU birinci parti konumunda fakat büyük oy kaybettiği için tek basına hükümeti kuramayacağa benziyor. Son araştırmaya göre CSU'ya destek yüzde 34 olarak belirlendi. CSU'yu yüzde 19 ile Yeşiller, yüzde 12 ile SPD, yüzde 10 ile FW ve ırkçı AfD takip ediyor. Son seçimde barajı asamayarak meclis dışında kalan FDP'nin oy oranı ise yüzde 5,5 dolayında bulunuyor. OYLAR NASIL KULLANILACAK? SEÇMENE
Eyalet Meclisi için beyaz renk iki pusula, Alt Meclis için de bölgeye göre mavi renkten oluşan iki oy pusula verilecek. Birinci tercihle seçim bölgesinde vatandaşları mecliste temsil edecek aday, ikinci tercihle de farklı bölgeler için oluşan listedeki adaylar oylanacak. Her iki pusulada da yalnızca bir adayın önüne X işareti koyulması oyun geçerli sayılması için önemli.
Mustafa AKBABA / NÜRNBERG