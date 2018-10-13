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‘Bozkurt’ yasaklaması entegrasyona zarar

Giriş Tarihi: 13.10.2018 09:45
‘Bozkurt’ yasaklaması entegrasyona zarar
MHP Genel Baskan Yardımcısı , 'dan sonra 'da da "bozkurt" işaretinin yasaklanması tartışmalarını değerlendirdi.
Euronews'e konuşan Yalçın, "Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir" ifadesini kullandı. Avusturya'da politikacıların birkaç yıldır göstere göstere ırkçılık yaptıklarını anlatan Yalçın, Almanya'da söz konusu bir yasağın devreye girmesiyle ayrımcı bir uygulamanın hayata geçeceğini ve bunun entegrasyon çabalarını sekteye uğratacağını, toplumsal barısı zedeleyeceğini kaydetti.
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‘Bozkurt’ yasaklaması entegrasyona zarar
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