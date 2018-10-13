‘Bozkurt’ yasaklaması entegrasyona zarar

MHP
Genel Baskan Yardımcısı Semih Yalçın
, Avusturya
'dan sonra Almanya
'da da "bozkurt" işaretinin yasaklanması tartışmalarını değerlendirdi.
Euronews'e konuşan Yalçın, "Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir" ifadesini kullandı. Avusturya'da politikacıların birkaç yıldır göstere göstere ırkçılık yaptıklarını anlatan Yalçın, Almanya'da söz konusu bir yasağın devreye girmesiyle ayrımcı bir uygulamanın hayata geçeceğini ve bunun entegrasyon çabalarını sekteye uğratacağını, toplumsal barısı zedeleyeceğini kaydetti.