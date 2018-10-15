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lılar sandık başındaydı

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:21
Belçikalılar sandık başındaydı
BELÇİKA'DA dün vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkede 6 yılda bir yapılan yerel lerde seçmenler, başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Almanca konuşulan topluluktaki yerel yöneticileri belirledi. Yerel seçimlerde, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcilerin belirlendiği seçimlerde 100'ü askın Türk aday yarıştı. 8 milyon 135 bin 774 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede 230 bin Türk kökenli yaşıyor.
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Belçikalılar sandık başındaydı
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