Haberler > Avrupa Haberleri > Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi

merkez tren istasyonunda rehine krizi

'nın kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardından polis istasyonu boşaltarak güvenlik çemberi oluşturdu.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:25
Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi

polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breslauer Meydanı'nda rehine olayı yaşandığı belirtildi.

İstasyonun boşaltıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olay yerinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, ilerleyen süreçte daha detaylı bilgi vereceği bildirildi.

Yerel basının haberlerinde rehine krizinin, yerel saatle 12.45'te istasyondaki bir eczanede yaşandığı kaydedildi.

Olayın ardından tüm tren seferleri durdurulurken, tren istasyonu boşaltılarak güvenlik çemberine alındı.

Yerel basının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberlerde, hafif makineli silahlarla çok sayıda polisin tren istasyonunda operasyon düzenlediği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN