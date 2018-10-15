Köln’de rehine krizi

Almanya
'nın Köln
kenti ana tren istasyonunda dün rehine krizi yasandı. Ögle saatlerinde 60 yaşlarındaki bir adamın tren istasyonundaki eczanede genç bir kadını rehin aldığı haberi geldi. O saatten sonra günde 1300 tren seferi yapılan ve ortalama 280 bin yolcunun kullandığı tren istasyonu boşaltıldı. Seferler durduruldu. İstasyon ve çevresi tamamen kontrol altına alındıktan sonra devreye SEK komandoları girdi. Operasyon düğmesine basıldıktan kısa süre sonra zanlı ağır yaralı olarak ele geçirildi. Polis, olayda rehin alınan genç kadın ile 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hafif yaralandığını duyurdu. Olayın sebebi henüz bilinmezken, yolcular saatlerce istasyon çevresinde beklemek zorunda kaldı. Tren seferleri akşam saatlerinde normale döndü.