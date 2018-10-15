Lüksemburg'da hükümet koalisyonu sürdürme hakkı kazandı

Lüksemburg'da dün gerçekleşen parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Parti (DP), Sosyalist İşçi Partisi (LSAP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümeti toplam 31 sandalye kazanarak koalisyonu sürdürme hakkı kazandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci en küçük ülkesi olan Lüksemburg'da 257 bin seçmen 60 kişilik Temsilciler Meclisinin üyelerini belirlemek için dün sandık başına gitti.

Hükümetin kurulması için en az 31 sandalye gerekirken, DP 12 , LSAP 10 ve Yeşiller 9 olmak üzere Xavier Bettel'in başbakanlığındaki mevcut koalisyon hükümetini oluşturan partiler toplam 31 sandalye elde etti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in eski partisi Hristiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) 2013 yılına göre 2 sandalye kaybederek 21, aşırı sağcı ADR 4 ve Korsanlar Partisi ise 2 sandalye elde etti.

Bettel'in koalisyonu sürdürmek için bugün Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile görüşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 600 bin kişilik nüfusu bulunan ve oy verme işlemi zorunlu olan Lüksemburg'da sadece 257 bin kişinin oy verme hakkı var. Ülkenin yüzde 48'i yabancılardan oluşurken, komşu ülkeler Belçika, Fransa ve Almanya'dan her gün yaklaşık 200 bin kişi iş için Lüksemburg'a giriş çıkış yapıyor.