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'da sokakta yaşamayı yasakladılar

'da yürürlüğe giren kanuna göre sokakta yaşamak suç haline geldi. Kamusal alanda yaşayan evsizler para ya da hapis cezasına çarptırılabilecek.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:20
Macaristan'da sokakta yaşamayı yasakladılar

Ulusal Meclisinde 20 Haziran'da kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe konulan kanun kapsamında evsizlerin sokakta yaşaması yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, bir evsiz polis tarafından üç defa uyarılmasına rağmen sokakta yaşamaya devam etmesi halinde para ya da hapis cezasına çarptırılabilecek.

Macaristan İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Attila Fülöp, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ülkede artık sokakta yaşamanın yasaklandığını ama evsizlerin ülke genelinde 19 bin yataklı tesislerde yeme, içme ve temizlenme ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını sürdürebileceklerini söyledi.

Nüfusu 9,7 milyon olan Macaristan'da 20 bin civarında evsiz bulunduğu tahmin ediliyor.

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Macaristan'da sokakta yaşamayı yasakladılar
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