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’ye 800 milyon avroluk cezası

Alman VW Grubu’na bağlı , savcılığın sorunuyla ilgili verdiği 800 milyon avroluk cezayı kabul etti

Giriş Tarihi: 16.10.2018 14:10
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Alman otomobil üreticisi 'ye araçlardaki aksaklıklardan dolayı savcılık tarafından 800 milyon avroluk para cezası kesildi.

Audi'nin de bağlı olduğu (VW) Grubu'ndan yapılan açıklamada, Münih Savcılığı'nın Audi AG tarafından üretilen veya dağıtılan bazı V6 ve V8 dizel araçlarındaki düzenleme gereksinimlerinden sapmalar görüldüğü gerekçesiyle idari bir karar aldığı aktarıldı.

Alınan idari kararın toplamda 800 milyon avro para cezası öngördüğü aktarılan açıklamada, Audi AG'nin bu cezayı ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Audi'nin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle haziran ayında tutuklanmıştı.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABDve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

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Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
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