Bu kez Amine ‘mesut’ etti

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30 yasına basan Arsenal'in Türk kökenli Alman yıldızı Mesut Özil
'e, sevgilisi Amine Gülse'den sürpriz hediye geldi. Gülse, askı Mesut Özil'e Fransa'da bas basa romantik bir tatil ayarladı. Güzel oyuncu, nişanlısıyla birlikte hafta sonunu Saint Tropez
'de geçirdi, çektiği selfie'yi de Instagram
'da paylaştı. Gülse, paylaşımına İngilizce "Hayatımın aşkı" notu düştü. Alman Futbol Federasyonu ise yıldız oyuncu Alman milli takımını bıraksa da, 2014 Dünya Kupası'na ithafen sosyal medyadan doğum gününü kutladı.