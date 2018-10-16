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Bu kez Amine ‘mesut’ etti

Arsenal’in yıldız futbolcusu 30 yaşına bastı, sevgilisi Amine Gülşe baş başa sürpriz bir kaçamağı ayarladı

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:40
Bu kez Amine ‘mesut’ etti
DÜN 30 yasına basan Arsenal'in Türk kökenli Alman yıldızı 'e, sevgilisi Amine Gülse'den sürpriz hediye geldi. Gülse, askı Mesut Özil'e Fransa'da bas basa romantik bir tatil ayarladı. Güzel oyuncu, nişanlısıyla birlikte hafta sonunu 'de geçirdi, çektiği selfie'yi de 'da paylaştı. Gülse, paylaşımına İngilizce "Hayatımın aşkı" notu düştü. Alman Futbol Federasyonu ise yıldız oyuncu Alman milli takımını bıraksa da, 2014 Dünya Kupası'na ithafen sosyal medyadan doğum gününü kutladı.

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Bu kez Amine ‘mesut’ etti
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