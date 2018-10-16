Haberler > Avrupa Haberleri > VW'den iddialı elektrikli otomobil açıklaması

VW'den iddialı açıklaması

’in yeni CEO’su Herbert Dies, işlerini yeni düzenlemelere göre dönüştürmemesi halinde Alman otomobil üreticilerinin otomobil sanayiinin önde gelen oyuncaları arasında kalma şansının yalnızca yüzde 50 olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:43
VW'den iddialı elektrikli otomobil açıklaması

Herbert Diess, Avrupa'da 2030'e kadar Volkswagen filosunun karbondioksit emisyonunun yüzde 30 azaltması için satışlarındaki payını yüzde 30 artırması gerektiğini söyledi.

Diess, 2020'ye kadar içten yanma motorlardan elektrikli otomobil üretimine geçilmesi VW'e 14 bin işçinin eksilmesine mal olacağını belirterek, otomobil üreticilerinin iç yapılanmalarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dies, yapısal değişimin 'da oto sanayiinde çok az iş kaybına yol açacağını belirterek "Mesele bu dönüşümün ne kadar hızlı yapılması gerektiğidir " dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
VW'den iddialı elektrikli otomobil açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN