199 faşist asker ihraç edildi

ALMAN
Ordusu, bünyesindeki ırkçılarla mücadele ediyor. Son on yılda aşırı sağcı eğilimleri olduğu belirlenen 199 Alman askerinin ordudan ihraç edildiği belirtildi. Bu kişiler arasında kadın askerlerin bulunduğuna da dikkat çekildi. Ordunun karşı istihbarat birimi, 16 bin iş başvurusunu inceledi. Aşırı sağcı olduğu tespit edilenler orduya alınmadı. Federal Savunma Bakanlığı, belirli kişilerin orduya katılması ve silah eğitimi almasına "birden fazla kez" engel olunduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü, "Aşırıcılığın, 260 bin mensubu bulunan Alman ordusu
nda yeri yoktur" dedi.