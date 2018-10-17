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199 faşist asker ihraç edildi

, son 10 yılda, aralarında kadınların da bulunduğu 199 ırkçı askeri ihraç etti. 2018 yılının ilk üç ayında ise 151 vaka incelemeye alındı

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:06
199 faşist asker ihraç edildi
ALMAN Ordusu, bünyesindeki ırkçılarla mücadele ediyor. Son on yılda aşırı sağcı eğilimleri olduğu belirlenen 199 Alman askerinin ordudan ihraç edildiği belirtildi. Bu kişiler arasında kadın askerlerin bulunduğuna da dikkat çekildi. Ordunun karşı istihbarat birimi, 16 bin iş başvurusunu inceledi. Aşırı sağcı olduğu tespit edilenler orduya alınmadı. Federal Savunma Bakanlığı, belirli kişilerin orduya katılması ve silah eğitimi almasına "birden fazla kez" engel olunduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü, "Aşırıcılığın, 260 bin mensubu bulunan nda yeri yoktur" dedi.
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199 faşist asker ihraç edildi
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