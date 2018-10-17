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International yeni yerleşkesinde

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:36
Berlin International yeni yerleşkesinde
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) global üyesi International Üniversitesi, yeni yerleşkesinin açılısını yaptı. Dört yıl önce Berlin'de kurulan üniversite, ülkenin en iyi üniversitelerine komşu kampüse taşındı. 2014'ten beri BAU International Berlin olarak faaliyetini sürdüren Berlin International Üniversite'nin yeni yerleşke açılısını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ile birlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptı. Üniversitenin bünyesinde 66 farklı ülkeden 375 öğrenci bulunuyor. Üniversite 'da Alman yasalarına göre kurulmuş ilk Türk üniversitesi olma özelliğini tasıyor.

Mesut HASTÜRK / BERLİN
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Berlin International yeni yerleşkesinde
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