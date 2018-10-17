Berlin International yeni yerleşkesinde

BAHÇEŞEHİR
Üniversitesi (BAU) global üyesi Berlin
International Üniversitesi, yeni yerleşkesinin açılısını yaptı. Dört yıl önce Berlin'de kurulan üniversite, ülkenin en iyi üniversitelerine komşu kampüse taşındı. 2014'ten beri BAU International Berlin olarak faaliyetini sürdüren Berlin International Üniversite'nin yeni yerleşke açılısını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ile birlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptı. Üniversitenin bünyesinde 66 farklı ülkeden 375 öğrenci bulunuyor. Üniversite Almanya
'da Alman yasalarına göre kurulmuş ilk Türk üniversitesi olma özelliğini tasıyor.
Mesut HASTÜRK / BERLİN