Gizli servisin FETÖ sevdası

TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya
ziyaretinde gündeme getirdiği "FETÖ
'yü takip" meselesi, Almanya'da gizli servislerin direnişine takıldı. Alman hükümetinin ve bizzat Başbakan Angela Merkel'in delillerin sunulması halinde FETÖ ile ilgili adım atılabileceği sözüne rağmen, gizli servisler FETÖ'nün örgütlerini takibe almayı reddediyor. SABAH TEKER TEKER SORDU SABAH
, FETÖ'nün de aynı PKK gibi Almanya'daki terör örgütleri listesine alınması yönünde herhangi bir adım atılıp atılmadığını, gizli servislere teker teker sordu. Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatları'nın neredeyse tamamı SABAH'ın sorularına, "FETÖ'nün gizli servisin takibine alınması şimdilik söz konusu değil" cevabını verdi. 'DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK' AŞAĞI
Saksonya, Baden Württemberg, Berlin, Brandenburg ve Saksonya eyaletleri, FETÖ'nün değerlendirmesinde bir değişiklik olmayacağını bildirdi.
Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı da FETÖ'nün terör örgütü listesine veya gizli servisin takibine alınmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını açıkladı BERLİN BİLGİ BİLE VERMEDİ BERLİN
Anayasayı Koruma Teşkilatı, SABAH'ın sorularına şu yanıtı verdi: Size Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da bildirildiği gibi, Gülen Hareketi'nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çabaları olduğuna dönük şu an için yeterince delil yok. Bu durum Berlin için de geçerli olduğundan size daha fazla bilgi veremeyeceğiz.