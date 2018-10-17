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Gizli servisin sevdası

Alman hükümeti, terör örgütü ’nün faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi almak istiyor. Ancak gizli servis, Türkiye’yi kana bulayan FETÖ’yü izlemeye almayı düşünmüyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018 08:47
Gizli servisin FETÖ sevdası
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme getirdiği "'yü takip" meselesi, Almanya'da gizli servislerin direnişine takıldı. Alman hükümetinin ve bizzat Başbakan Angela Merkel'in delillerin sunulması halinde FETÖ ile ilgili adım atılabileceği sözüne rağmen, gizli servisler FETÖ'nün örgütlerini takibe almayı reddediyor.

SABAH TEKER TEKER SORDU
SABAH, FETÖ'nün de aynı PKK gibi Almanya'daki terör örgütleri listesine alınması yönünde herhangi bir adım atılıp atılmadığını, gizli servislere teker teker sordu. Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatları'nın neredeyse tamamı SABAH'ın sorularına, "FETÖ'nün gizli servisin takibine alınması şimdilik söz konusu değil" cevabını verdi.

'DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'
AŞAĞI Saksonya, Baden Württemberg, Berlin, Brandenburg ve Saksonya eyaletleri, FETÖ'nün değerlendirmesinde bir değişiklik olmayacağını bildirdi.
Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı da FETÖ'nün terör örgütü listesine veya gizli servisin takibine alınmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını açıkladı

BERLİN BİLGİ BİLE VERMEDİ
BERLİN Anayasayı Koruma Teşkilatı, SABAH'ın sorularına şu yanıtı verdi: Size Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da bildirildiği gibi, Gülen Hareketi'nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çabaları olduğuna dönük şu an için yeterince delil yok. Bu durum Berlin için de geçerli olduğundan size daha fazla bilgi veremeyeceğiz.
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Gizli servisin FETÖ sevdası
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