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’nin en iyi modacısı seçildi

Manchestar’da gerçekleşen MCR ’de rüzgarı esti. “En iyi tasarımcı” ödülü ilk bir Türk’e verildi

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:34
İngiltere’nin en iyi modacısı seçildi
'de yasayan Türk moda tasarımcısı , Manchester'ın önemli etkinliklerinden biri olan MCR 'de "İngiltere'nin En Iyi Moda Tasarımcısı" ödülüne layık görüldü. Ödül, yıllardır düzenlenen festival kapsamında ilk kez Türk bir tasarımcıya verildi. Etkinlik sonrasında Manchester şehrinin moda elçisi unvanını da alan Kartal, çifte mutluluk yasadı. Lady Gaga, Cheryl Cole, Michelle Keegan, Amanda Holden, Elie Goulding ve Tess Daly gibi dünya star'larının tercih olan Zeynep Kartal, hem İngiltere'de hem de Türkiye'de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.
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İngiltere’nin en iyi modacısı seçildi
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