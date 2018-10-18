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Yönetmenliğini ’ın yaptığı "" filmi kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:20
'Ahlat Ağacı' Londra Film Festivali'nde

Yönetmen 'ın "" filmi, British Film Institute'un düzenlediği 62. 'nde Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle gösterime sunuldu.

Londra'nın önde gelen sinema salonlarından 400 kişilik Curzon Mayfair'deki gösterime Ceylan da katıldı.

Edebiyata vurgun Sinan adında genç bir yazar adayının uzun yıllar sonra Anadolu'da doğduğu köye dönüp kitabının basımı için para biriktirmeye çalışırken babasının borçlarıyla yüzleşmesini konu alan film, seyircilerden büyük alkış aldı.

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan "Ahlat Ağacı", Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak da belirlenmişti.

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'Ahlat Ağacı' Londra Film Festivali'nde
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