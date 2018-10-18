Çirkin sergi protesto edildi

ALMANYA'NIN
Duisburg kentinde açılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren sözde resim sergisi, Türk vatandaşları tarafından protesto
edildi. Kendisini muz spreycisi olarak tanımlayan sözde grafitti sanatçısı Thomas Baumgaertel Mesut Özil'i de çirkin sergide resmederek Türk düşmanlığını açık etti. 100 bine yakın Türk vatandaşının yaşadığı Duisburg kentinde açılan sergiye her kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, henüz geri adım atılmadı. Wuppertal kentinden bir grup Türk vatandaşı sergi alanının önüne gelerek sloganlar ve bayraklar eşliğinde sözde sergiyi protesto etti.
Çağlayan AKTÜRK / DUİSBURG